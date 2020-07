Inter, Conte a Sky: “Campionato difficile, se criticate l’Inter allora chi è fuori dalla Champions?”

Antonio Conte, a Sky Sport, ha parlato del 2-2 tra la sua Inter e la Roma: "Stiamo facendo ottime cose. Al di là del secondo posto, siamo in Champions con quattro giornate d'anticipo e la Roma era partita con i nostri stessi obiettivi come il Milan, come il Napoli. Ci si scorda questo, il campionato è competitivo. Il prossimo anno qualcuno starà fuori in Champions: se si parla di campionato sotto le righe per noi, non immagino per chi non ha centrato l'obiettivo".

E ancora: "Il nostro calendario è folle. E' un calendario per metterci in difficoltà: le avversarie hanno avuto un giorno in più di riposo. Giochiamo alle 21:45. Così la paghi la stanchezza... C'è un'anomalia strana. Vedete nell'ultima giornata di campionato cosa accade. Gli orari li sceglie la Lega? Si vede che non eravamo presenti noi quando hanno stilato i calendari... E' un calendario folle, ci sono altre situazioni con cinque giorni di riposo. E' la terza gara che giochiamo consecutivamente con una squadra che ha un giorno, uno e mezzo di riposo in più rispetto a noi".