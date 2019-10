Inter, Conte ammette: "Juve di un altro pianeta, impossibile paragonarsi. Gap ampio, ha 3 squadre..."

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta interna contro la Juventus sottolineando la disparità di valori in campo: "Io penso che l'infortunio di Sensi lo abbiamo pagato soprattutto nel momento in cui lui è uscito perché abbiamo perso un po' il filo del discorso. La ripresa non 'abbiamo iniziata bene ma penso che poi l'incontro si è riequilibrata e poteva accadere che potevamo segnare noi e potevano segnare loro. Ha segnato la Juve. Anche in questo incontro hanno mostrato l'artiglieria pesante che hanno e il modo di gestire. Niente da dire ai ragazzi che hanno dato veramente tutto però noi, a differenza loro, abbiamo tanta strada da fare nella gestione, nell'esperienza e nel capire i momenti. Alla fine la Juve ha fatto valere la molta più esperienza e la caratura di grande squadra che la Juve ha in questo momento. Complimenti a loro, noi ci rimboccheremo le maniche e continueremo a lavorare".

I tre difensori danno troppo spazio agli avversari di ragionare. Serve più aggressività?

"Hai detto cose giuste. Sicuramente potevamo fare molto meglio anche nei due gol presi a Barcellona. Ribadisco che questo è un percorso di crescita con dei ragazzi che a livello di esperienza devono lavorare. Non ci sono scorciatoie da questo punto di vista. Non ci dobbiamo paragonare alla Juventus perchè loro sono di un'altra categoria sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo iniziato a lavorare per colmare questo gap. Siamo stati bravi nelle prime partite a vincerle ma abbiamo portato la macchina a 200 all'ora".

Stesso discorso espresso in conferenza stampa: "Sicuramente non c'era bisogno di vedere la Juve all'opera per capire la quantità e la qualità dei giocatori forti in rosa. Penso sia evidente, la Juve ha iniziato un percorso otto anni fa, è andata sempre avanti, è cresciuta. Le altre invece sono andate a ritroso, si è creato un gap talmente ampio che oggi, bisogna essere onesti, è dura ridurre in gap nel giro di uno-due anni.

Stiamo parlando di due livelli diversi, in questo momento. Noi abbiamo giocato, a Barcellona, con personalità e coraggio. Anche oggi contro la Juventus, rendendo la sfida equilibrata contro una squadra che non è una squadra, ne hanno due e mezzo. Sulla carta poteva sembrare una lotta impari, invece non lo è stato".