Inter, Conte attacca il club: "Bisogna essere forti fuori dal campo! Già nel 2017 Spalletti lo denunciava"

Antonio Conte questa sera, dopo l'ultima gara della Serie A 2019/20, è stato un fiume in piena nelle interviste post-gara. Il tecnico leccese s'è scagliato contro la società perché, a suo avviso, non ha in alcun modo protetto né l'allenatore né i calciatori. "L'altro giorno - ha detto a 'Sky' - mi è stata mandata una intervista di Spalletti del 2017. Denunciava cose gravissime. Siamo nel 2020 e siamo punto e a capo. Va bene tutto, c'è un lavoro sul campo importante. Si cresce in campo ma anche e soprattutto fuori dal campo. Poi bisogna vedere, se il proprietario lo capisce... Io ci metto la faccia, davanti a tutti ma fino a un certo punto, nessuno è scemo. Il parafulmine uno lo fa al primo anno, ma non il secondo perché errare è umano, ma non si può perseverare. E ribadisco che non c'entra niente il mercato o i giocatori".