Inter, Conte attacca la società per la cessione del club: "Progetto fermo ad agosto"

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - "Abbiamo fatto tutto noi, nel primo tempo abbiamo fatto due regali e la Juve non ci ha messo del suo per segnare. Per il resto c'è stata l'ennesima ottima prestazione, con tante occasioni create. Bisogna però concretizzare perché poi parliamo di un risultato negativo, ma meritavamo molto, ma molto di più del risultato finale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervistato dalla Rai dopo il ko nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus. "Bisognerà vincere con due gol di scarto. Non sarà una passeggiata perché c'è davanti una squadra forte - ha proseguito -. Non mi sembra che la Juve nel primo tempo abbia creato chissà cosa o Handanovic abbia fatto grandi parate. Voci sulla cessione del club? C'è una situazione particolare, è inutile nasconderlo. Anche perché siamo partiti con un progetto e il progetto si è fermato ad agosto". (ANSA).