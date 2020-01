Inter, Conte frena su Young: "E' appena arrivato, come si può pensare di portarlo a Lecce?"

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto Ashley Young, togliendo ogni possibilità di vederlo in campo già dalla sfida contro il Lecce di domani. "Young è appena arrivato, come può pensare minimamente che io possa portarlo a Lecce, quando questa squadra è da sei mesi che lavora. È arrivato oggi, farà allenamento, poi dalla prossima settimana entrerà nella nostra idea e sarà eventualmente disponibile contro il Cagliari".