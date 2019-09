Inter, Conte in conferenza: "Juve e Napoli sono davanti a noi in modo importante. A Genova sarà difficile..."

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha presentato il match valido per la 6^ giornata di campionato dalla sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile.

Si aspetta una Sampdoria ferita? "Giocare a Marassi è sempre difficile e insidioso, Di Francesco è un tecnico molto bravo che trasferisce organizzazione alle sue squadre. Ha cambiato sistema di gioco, ma in ogni caso i suoi concetti restano chiari. Li abbiamo studiati. Ci aspetta una gara in cui avremo tantissimo da perdere"

Cambia giocare con Barca e Juve ormai alle porte? E Lukaku può riposare? "Il match della vita è sempre il prossimo, ci aspetta un partita con la p maiuscola, ovvero quella contro la Sampdoria. È la quinta in pochi giorni e perciò è inevitabile prendere dei rischi. La squadra deve comunque andare in campo per prendere il massimo. Romelu fa parte della rosa"

Si aspettava una partenza così positiva? "Nessuno parte per perdere, abbiamo sempre cercato la vittoria. Ne abbiamo ottenute cinque di fila ed è importante, ma siamo solo all'inizio. Dobbiamo continuare con la stessa voglia cercando di migliorarci di volta in volta. Se vuoi essere protagonista e diventare una squadra grande e forte, servono i punti, la stabilità, le certezze. Stiamo cercando di migliorare sotto questi punti di vista"

A che punto è la sua squadra: quanto ancora c'è da fare? "Quando cambi guida tecnica, in sostanza cambia tutto. C'è un percorso per tutti i tecnici che sono appena arrivati in panchina e iniziato un nuovo percorso con le proprie squadre. Ognuno di noi ha dei margini di miglioramento. Per qualcuno sarà un percorso più semplice, per altri più articolato. Io son convinto che noi il nostro dobbiamo ancora farlo. Vedremo quanto in fretta ci riusciremo"

È stato sulla panchina di una Juve che ripartiva da zero: c'è una similitudine con la sua Inter di oggi, come ad esempio la difesa? "Quando parliamo di forza difensiva, dobbiamo pensare all'intera squadra. Non difendono solo i portieri, ma tutti gli undici giocatori in campo. La cosa più importante è riuscire ad avere un equilibrio tra le due fasi. Nel calcio moderno si parte in costruzione e non, come dice qualcuno, in ripartenza. Bisogna essere sempre bravi a migliorare in tutto. Parallelismi è difficile farne, sono situazioni diverse. Ricordo comunque che nel 2011 fummo bravi a vincere da imbattuti, pareggiando tante partite. Trovammo tante di difficoltà e un Milan con giocatori forti come Ibrahimovic, Nesta, Silva, Gattuso, Robinho che, in alcuni aspetti, mancarono. C'erano però anche l'Inter del triplete e il Napoli di Hamsik. Oggi non siamo noi i favoriti, ho sempre detto che Juventus e Napoli sono davanti in modo importante, ma l'approccio non deve cambiare. Il livello del torneo si è alzato. Guardiamo la Lazio che può tranquillamente stare tra le prime quattro, il Milan con questa società solida pure. Vedremo quale sarà il nostro meglio e così potremo catalogare il tipo di situazioni che saremo in grado di affrontare"

Ha parlato di alti e bassi: quali sono stati nello specifico? "Basta andare a vedere gli ultimi nove anni della storia dell'Inter. Noi non siamo i primi a vincere le prime cinque partite. Questo gruppo due anni fa, a dicembre, era capolista per poi finire in Champions all'ultima giornata in casa della Lazio. Pure con Mancini è stato così. C'è uno storico che deve farci rizzare le antenne e tirare fuori le unghie. I cavalli buoni si vedono solo all'arrivo"

Come ha visto Sanchez, può già giocare novanta minuti? "Ne ho parlato tanto, fate sempre la stessa domanda. È un calciatore, come detto, che ha determinate caratteristiche. Sta a noi fargli ritrovare vena e brillantezza che negli ultimi anni ha un po' perso. Prima o poi lo vedrete in campo dall'inizio. Contro la Lazio si è visto che, al suo ingresso in campo, non era entrato un calciatore qualsiasi"

C'è nella sua rosa qualche giocatore che, in termini di personalità, in passato mancava? "Quando parlo di crescita, intendo anche di leadership. Il mio compito è far migliorare la rosa sotto tutti gli aspetti. Io resto cauto perché dobbiamo crescere in tutto. Nessuno qui ha la bacchetta magica. Certo, il fatto di trovare grande disponibilità, ci fa stare più sereni rispetto al passato. Una o due vittorie però non cambiano il pensiero: lavorare duro e dare sempre il massimo"