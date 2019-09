Inter, Conte: "Italia è peggiorata, dopo 3 anni ho trovato ancora più odio"

(ANSA) - MILANO, 20 SET - "Qualsiasi forma d'insulto è un problema, non solo il razzismo. Esiste in Italia. E va sempre peggiorando, non stiamo andando a migliorare. Sono tornato dopo 3 anni e ho trovato tantissimo odio e rancore. L'Italia è peggiorata all'ennesima potenza": così il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia del derby. "Siamo colpevoli tutti. Compresi voi -dice rivolto ai giornalisti- che siete seduti là. Si fanno anche articoli in cui si fomenta l'odio. Tutti quanti un bell'esame di coscienza. E' diseducativo verso le nuove generazioni che stanno davanti alle tastiere e leggono odio".