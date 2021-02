Inter, Conte: "Manderei Lukaku a Sanremo? C'è da cantare domani a San Siro!"

Antonio Conte se la sentirebbe di mandare Romelu Lukaku a Sanremo in un momento così delicato della stagione? Il tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia del derby, evita di gettare benzina sul fuoco delle potenziali polemiche in casa Milan legate alla partecipazione al Festival di Zlatan Ibrahimovic: "C'è da cantare domani a San Siro prima".