Inter, Conte non si nasconde: "Voglio vincere come ho fatto con la Juve. Su Icardi..."

Il neo allenatore dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato alla BBC dopo aver firmato con i nerazzurri. Queste le sue parole, a cominciare da quello che potrebbe essere il futuro di Mauro Icardi: "Valuteremo ogni situazione e prenderemo la decisione migliore per il club. Vogliamo prendere la decisione migliore, il club è la cosa più importante per il presente e per il futuro. Non ho parlato con lui, ho appena iniziato a respirare l'aria nerazzurra".

Qual è il suo obiettivo all'Inter?

"Ho vinto con la Juventus e voglio vincere in nerazzurro. È questa la mia sfida. L'Inter ha una grande storia e dobbiamo rispettare questa storia e riportare questo club ai fasti del passato".