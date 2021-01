Inter, Conte: "Passi avanti visibili, vincere con la Juve ci ha fatto capire che la strada è giusta"

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - "I ragazzi stanno facendo degli step, chi più velocemente, chi meno, ma migliorano tutti. Abbiamo fatto passi in avanti che si vedono e anche le battute d'arresto servono per entrare ancora di più in una modalità di non accontentarsi mai del successo quotidiano che è effimero ma di puntare a un successo duraturo": sono le parole del tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro l'Udinese che arriva subito dopo la brillante affermazione contro la Juventus. E su un parallelo con il suo primo anno con i bianconeri, risponde: "Non mi piace fare paragoni con quanto successo prima. Ogni situazione va affrontata nella giusta maniera e non puoi avere un cliché sempre uguale. E' inevitabile che la crescita passa anche da una convinzione. Dal fatto di riuscire a convincere i calciatori e c'è solo un modo per farlo. Con il lavoro che deve portare poi dei risultati, perché se questi non arrivano viene messo in discussione. Sicuramente c'è tutto nel lavoro di un tecnico ma i giocatori sanno benissimo che a loro non mentirò mai e a loro parlo col cuore in mano. Non vendo fumo, sanno cosa penso realmente". (ANSA).