Inter, Conte resta ma società con lui chiara: nessun acquisto eccellente

Ampio spazio dedicato quest'oggi dal Corriere dello Sport al capitolo Antonio Conte e la pace con l'Inter. Il club nerazzurro garantisce che le divergenze sono rientrate perché la volontà generale era quella di restare insieme. In realtà - si legge - a spingere in questa direzione è stato soprattutto Zhang jr., che proprio non vedeva ragioni per una separazione, dopo una stagione che giudica ampiamente positiva.

I temi affrontati - La presenza di Antonello è servita anche per spiegare a Conte la situazione economica del club, che viene da una stagione di grandi investimenti e che deve far fronte alle perdite derivanti dal Covid-19. Significa che si andrà incontro ad un rallentamento e ad un contenimento dei costi: non ci potrà essere un altro mega-acquisto come quello di Lukaku, ma si dovrà ragionare sulle risorse a disposizione, da aumentare attraverso le cessioni, facendo acquisti oculati.