Inter, Conte risparmia Vidal: vuole preservarlo per la sfida al Napoli

Antonio Conte è in piena emergenza a centrocampo in vista della sfida contro il Borussia. Oltre a Vidal, s'è fermato anche Barella. Il rischio è restare scoperti in mediana. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il cileno verrà preservato dal tecnico sia domani che col Cagliari. Conte vuole recuperarlo per averlo a disposizione tra 8 giorni col Napoli.