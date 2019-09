Inter, Conte sbotta: "Alcuni giornalisti incitano all'odio, li manderei via a calci in culo!"

Parole forti quelle rilasciate da Antonio Conte in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la Lazio. All'allenatore dell'Inter è stato chiesto se si può fare qualcosa di concreto per combattere il razzismo. E il manager nerazzurro ha risposto così: "Ti ritrovi articoli da parte di qualcuno dove si parla della futura partita contro la Juventus in cui sembra dovrò ricevere insulti dai tifosi. Serve senso di coscienza, chi scrive dovrebbe conoscere il sentimento di chi legge. C'è chi incita all'odio, fossi il direttore del giornale li caccerei tutti a calci in culo. Al 95' siamo tutti bravi a fare le sostituzioni. Chi comunica ha responsabilità maggiori rispetto a tutti gli altri. Chi la scrive più grossa in Italia adesso ha più ragione. Stiamo scherzando?"