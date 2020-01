Inter, Conte: "Se non andiamo al massimo siamo una squadra normale"

Stop inatteso e pesante per l'Inter, che viene frenata dal Lecce sull'1-1. Antonio Conte, tecnico nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "La situazione di pareggio nasce da una squadra che è sottotono, noi dobbiamo andare sempre al massimo, se non ci riusciamo diventiamo una squadra normale. In tutto il girone di andata siamo andati al massimo, non possiamo permetterci di avere giocatori sottotono se no non la portiamo a casa".