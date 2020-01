Inter, Conte smorza gli entusiasmi: "Non abbiamo preso metà Real Madrid"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Cagliari in merito al mercato della società milanese: "La squadra non ha esperienza, non ha ingredienti che permettono di vincere nel momento in cui lasci l'acceleratore. Noi dobbiamo tenere l'acceleratore pigiato. Abbiamo preso Young per sopperire a un infortunio importante di Asamoah, Moses in prestito perché è andato via Lazaro. I messaggi che mandate non sono chiari: sembra che abbiamo preso metà Real Madrid"