Inter, Conte sul rosso: "Con Maresca non eravamo d'accordo sul recupero"

L'Inter non va oltre il pareggio contro L'Udinese nell'anticipo della diciannovesima giornata di campionato. Antonio Conte, espulso per proteste e protagonista di un acceso diverbio con l'arbitro Maresca, ha spiegato l'accaduto ai microfoni di Sky Sport: "Alla fine c'è stata questa mia espulsione. Forse un po' più di recupero poteva essere accordato e ho protestato. L'arbitro mi ha prima ammonito e poi mandato via. Non eravamo d'accordo sul minutaggio del recupero, mi sembrava troppo poco per quanto s'era giocato nel secondo tempo. I giocatori dell'Udinese si sono spesso accasciati e si è perso tempo, quattro minuti per me erano pochi. L'arbitro ha preso le sue decisioni e dobbiamo accettarle".