Inter, Conte: "Troppa negatività, non prestiamo il fianco a chi spera si distrugga quanto creato"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari, mister Antonio Conte ha voluto mandare un messaggio al popolo nerazzurro dopo la cocente eliminazione dalla Champions: "Non prestiamo il fianco a chi in questo momento sta godendo e spera che si distrugga ciò che si sta cercando di creare dopo un anno e mezzo di lavoro. Vedo troppa negatività, gli altri si stanno accorgendo di quanto di buono stiamo facendo per il futuro. Stiamo compatti e uniti, l'anno scorso siamo arrivati secondi sia in Italia sia in Europa League, con la semifinale di Coppa Italia. Siamo tornati a essere credibili, capisco che c'è impazienza dopo 10 anni senza trofei, ma quando inizi a lavorare ripartendo dalle fondamenta serve il giusto tempo. Una volta costruita la base, si può pensare al grattacielo che meritano i tifosi dell'Inter", le dichiarazioni del tecnico dell'Inter.