Inter, Conte vuole un vice Lukaku: oltre a Llorente c'è un altro nome

Si avvicina il periodo di calciomercato del mese di gennaio. Gli azzurri sono alla ricerca dei tasselli mancanti per permettere a Gattuso di avere una rosa completa. Nel frattempo c'è da registrare anche il mercato in uscita degli azzurri, Fernando Llorente è uno dei possibili indiziati a lasciare il capoluogo partenopeo per tornare dall'allenatore che già l'ha avuto alla Juventus Antonio Conte. I neroazzurri, infatti vogliono inserire in uno scambio lo spagnolo con Politano. Secondo la redazione di Sky Sport però, l'Inter sta vagliando anche l'ipotesi Olivier Giroud che sarebbe ben accetto dal tecnico salentino.