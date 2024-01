Inter costretta a cedere un big in estate per ripianare il bilancio: ecco il prescelto

L'Inter quest'estate sarà comunque chiamata a fare una cessione importante nel nome del bilancio e soprattutto per poter operare in entrata.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

I conti migliorano e gli introiti della nuova Champions più quelli del Mondiale per club formato maxi aiuteranno, ma per Tuttosport l'Inter quest'estate sarà comunque chiamata a fare una cessione importante nel nome del bilancio e soprattutto per poter operare in entrata. Il giocatore scelto per il "player trading" dovrebbe essere Denzel Dumfries, sempre più lontano dal rinnovo e con il contratto in scadenza giugno 2025.

In caso di addio dell'olandese l'Inter non si farà trovare impreparata: Emil Holm è un pupillo di Ausilio dai tempi dello Spezia e gli uomini mercato nerazzurri ne stanno tenendo d'occhio gli ultimi progressi all'Atalanta, dove sta diventando titolare. Per lo svedese classe 2000 in questa prima parte di stagione si contano finora 18 presenze con un gol e due assist, per un totale di 666 minuti giocati.