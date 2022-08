Inter 'costretta' a vendere Gosens: addio al tedesco per Acerbi

Nella serata della vittoria dell'Inter con la Cremonese, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato una delegazione del Bayer Leverkusen

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella serata della vittoria dell'Inter con la Cremonese, i dirigenti nerazzurri hanno incontrato una delegazione del Bayer Leverkusen, arrivata a Milano per trattare il prestito di Gosens. L'Inter ha lasciato la porta aperta per l'operazione, ma ha chiesto il riscatto del laterale a fine stagione. Si tratterebbe di un'operazione che frutterebbe circa una trentina di milioni per il club, utili a raggiungere quell'obiettivo +60M imposto dalla società prima del mercato.

In caso l'operazione si concretizzasse, però, è necessario un sostituto: i nerazzurri lavorano per Borna Sosa dello Stoccarda, e Marcos Alonso del Chelsea. Non è da escludere, però, che la partenza dell'ex Atalanta spinga Zhang a dare il via libera per Acerbi. Lo fa sapere il Corriere dello Sport.