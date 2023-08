Inter costretta ad aprire al prestito per sbarazzarsi di Correa: è fatta per il passaggio in Francia

L'OM e i nerazzurri hanno concordato un prestito con opzione di riscatto, che diventerà obbligo qualora il Marsiglia riesca a qualificarsi alla Champions

Joaquin Correa è a un passo dall'Olympique Marsiglia. Come riporta RMC Sport, l'attaccante argentino dell'Inter è diventato da qualche giorno la priorità della dirigenza francese e ormai il trasferimento è in dirittura d'arrivo: le parti hanno raggiunto un principio d'accordo e Correa potrebbe recarsi in Francia nelle prossime ore. L'OM e i nerazzurri hanno concordato un prestito con opzione di riscatto, che diventerà obbligo qualora il Marsiglia riesca a qualificarsi alla prossima Champions League.