Inter-Cremonese, formazioni ufficiali: out Gosens, si avvicina la sua cessione?

Simone Inzaghi, privo di Lukaku, sceglie il tandem formato da Correa e Dzeko attacco. Rimandato l'esordio da titolare per Asllani, a centrocampo torna Calhanlug: out Gosens, i quinti sono Dumfries e Darmian. Fuori anche Bastoni: con Skriniar e De Vrij c’è Dimarco.

Massimiliano Alvini passa al 3-5-2 inserendo Escalante per Zanimacchia. Okereke-Dessers coppia d’attacco, in difesa ci sono Aiwu, Bianchetti e Lochoshvili davanti all’ex Radu. Sorpresa a sinistra, gioca Quagliata e non Valeri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Darmian; Correa, Dzeko. Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-5-2): Radu; Aiwu, Bianchetti, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Escalante, Ascacibar, Quagliata; Okereke, Dessers. Allenatore: Massimiliano Alvini.