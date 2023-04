Inter, crisi nera! La Salernitana pareggia al 90' e la Champions è a rischio

Clamoroso risultato all'Arechi, i granata la pareggiano in extremis: quarta gara senza vittoria per i nerazzurri in campionato

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Inter sempre più in crisi. La formazione nerazzurra pareggia 1-1 a Salerno, dopo il vantaggio di Gosens al 6' arriva il pari di Candreva al 90' con un tiro-cross che beffa Onana. In precedenza pali di Lukaku e Dia. Quarta gara senza vittoria per l'Inter in Serie A (sesta in stagione di fila, mai successo dal 2018) e la Champions con questo ruolino di marcia rischia di sfumare.