Inter da record negativo in Champions: mai nessuna italiana era uscita ai gironi 3 volte di fila

Inter disastrosa in Champions League: pareggia con lo Shakhtar ed esce dalla Champions ultima nel girone. Interessante una statistica molto negativa: "Per la prima volta una squadra italiana esce ai gironi per tre Champions di fila (e un'italiana non arrivava ultima in un girone dal 2007-2008 - era stata la Lazio)", riporta su twitter il giornalista Giuseppe Pastore.