Inter, dalle critiche al Tripletino? Quanto incasserebbe con la tripla vittoria

Dopo la Supercoppa di gennaio, l'Inter è ancora pienamente in corsa per lo Scudetto e pure per la Coppa Italia, con la prossima finale contro la Juventus. Una corsa al tripletino italiano, che porterà stimoli alla squadra di Inzaghi e che potrebbe avere importanti ripercussioni anche sulla situazione finanziaria del club.

40 milioni di incasso

L'eventuale successo in campionato e in Coppa, stima la Gazzetta dello Sport, porterebbe nelle casse nerazzurre circa 40 milioni di euro, cifra in cui non è presente l'incasso da stadio. Un risultato che andrebbe oltre le previsioni di bilancio e che permetterebbe di chiudere i conti con un rosso di 85 milioni di euro e non di 100 come preventivato. Un triplo successo però avrebbe anche altri importanti riverberi: sui valori dei cartellini dei giocatori in rosa, con l'Inter che sarà comunque costretta ad una o più cessioni estive. Sulla cultura sportiva e l'abitudine al successo. Ma pure sul marketing e gli introiti derivanti.