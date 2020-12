Inter, Darmian: "Napoli molto forte, i tre punti valgono doppio! Bravi a soffrire"

"Non era una partita facile, incontravamo un avversario molto forte. Questi punti pesano e valgono il doppio". A parlare è Matteo Darmian, a Inter TV, dopo il successo per 1-0 contro il Napoli: "Non era facile, abbiamo saputo soffrire e abbiamo conquistato tre punti chiave, dando un segnale decisivo a noi stessi in primis. I risultati arriveranno di conseguenza, dobbiamo procedere un passo alla volta, partita dopo partita. Il recupero delle energie? Sicuramente dopo una vittoria le forze tornano più in fretta. Siamo abituati ormai a giocare ogni tre giorni. Quindi faremo tutto il possibile per tornare in condizione e per farci trovare pronti per i prossimi incontri”.