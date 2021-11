Inter, De Vrij ko: col Napoli spazio a Ranocchia, ma occhio ad un’alternativa

L'infortunio rimediato da Stefan De Vrij con l'Olanda costringerà Inzaghi a cercare nuove soluzioni in difesa in vista del big match di domenica contro il Napoli. Il candidato numero uno per sostituire il difensore olandese è Andrea Ranocchia, suo sostituto naturale e già impiegato in più occasioni al centro della retroguardia.

L'Inter, tuttavia, ha pronta un'altra alternativa, come scrive il Corriere dello Sport: "Nei prossimi allenamenti, Inzaghi studierà anche come sostituire De Vrij. La soluzione più scontata è l'inserimento di Ranocchia al centro della difesa. Certo Osimhen è una variabile da valutare con attenzione. Ecco perché non è da escludere nemmeno un "dirottamento" in mezzo di Bastoni, con Dimarco braccetto a sinistra. C'è da dire, però, che l'azzurro deve ancora apprendere tutti i segreti del centrale di una linea a 3. Inoltre, le sue condizioni, al pari di quelle di Dzeko, vanno verificate".