Inter, definito il nuovo bond: sarà un'operazione da 425 mln

Secondo il Sole 24 Ore l'Inter ha definito l'entità dell'emissione per rifinanziare il debito ed è a lavoro con Goldman Sachs e Rotschild per la collocazione del nuovo bond che sarà da 425 milioni di euro. L'obiettivo, spiega il quotidiano, è quello di rifinanziare il bond in scadenza nel dicembre 2022 oltre ad una linea di credito da 50 milioni di euro.

L'idea del club, in fatto di tempistiche, sarebbe quella di chiudere l'operazione entro la fine di gennaio ma è possibile che il tempo necessario sia maggiore, nonostante la presenza del presidenze Zhang a Milano.