Inter, dirigenti interrogati in Antimafia: sotto esame i legami Curva Nord-'ndrangheta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la prima volta nella storia della Serie A una dirigenza di una squadra è stata interrogata da una commissione antimafia. Stando infatti da quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, venerdì scorso a Milano due figure di vertice dell'Inter si sono sedute davanti alla Commissione consiliare antimafia del Comune meneghino.

Tema all'ordine del giorno alcune dinamiche interne della Curva Nord Milano, ma anche affari e legami di stringente attualità assodati con la 'ndrangheta, considerata l'amicizia del capo della curva Marco Ferdico con Antonio Bellocco, già condannato per mafia nonché ultima new entry nel direttivo della tifoseria organizzata dell'Inter. Per quel che risulta, sul tavolo dell'antimafia oltre agli elementi oggetto d'indagine della Procura di Milano anche alcuni articoli proprio de Il Fatto Quotidiano, occupatosi in passato della vicenda.

Sul tavolo dell'antimafia, poi, venerdì si sono anche sollevati dubbi sui rapporti fra curva e società nerazzurra, ma anche su tutto quello che ogni domenica ruota attorno alla partita: dalla gestione dei parcheggi, dai paninari ad una onlus.