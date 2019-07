Inter, disastro Nainggolan: può addirittura tornare al Cagliari

Pazza idea in casa Cagliari. Secondo quanto riporta Tuttosport, i sardi starebbero provando infatti a inseguire il grande sogno di riprendere Radja Nainggolan. Ormai separato in casa e sicuro partente nell'Inter, è proprio in maglia rossoblù che il centrocampista belga si è imposto infatti nel calcio ad alti livelli tra il 2010 e il 2014.