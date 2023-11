Inter, dopo il Napoli sarà tempo di rinnovi: arriverà la firma di un titolare

Nei prossimi giorni, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, Henrick Mkhitaryan firmerà il rinnovo di contratto con l'Inter.

Nei prossimi giorni, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, Henrick Mkhitaryan firmerà il rinnovo di contratto con l'Inter. Tutto sembra oramai apparecchiato, con la società nerazzurra che nei giorni scorsi ha incontrato l'agente Rafaela Pimenta per porre le basi strutturali dell'accordo. L'armeno resta un titolare indiscusso di Simone Inzaghi e l'Inter ha tutta l'intenzione di allungare la sua permanenza nerazzurra.

L'accordo non sarà un biennale come inizialmente previsto, bensì un rinnovo annuale con opzione per una ulteriore stagione a favore della società di Viale della Liberazione. La tavola come detto è apparecchiata, con l'incontro definitivo che è previsto nelle ore successive alla trasferta di campionato contro il Napoli.