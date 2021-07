Inter, dubbi sul futuro di Vidal: a breve colloquio con Inzaghi

In casa Inter permangono dubbi circa il futuro di Arturo Vidal. Il cileno è sull'elenco dei partenti di casa nerazzurra, con l'Inter che vorrebbe tagliare il suo stipendio per abbattere il monte ingaggi. Ma niente è ancora deciso. In tal senso, scrive L'Interista, a breve andrà in scena un colloquio fra l'ex Barça e il tecnico Simone Inzaghi. Un faccia a faccia per chiarire le rispettive posizioni, che verosimilmente indirizzerà anche le scelte di mercato.