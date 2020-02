Inter, dubbi sullo stop di Handanovic? In arrivo lo svincolato Viviano

Un nuovo portiere per l’Inter, prossimo avversario del Napoli nella sfida di mercoledì valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. In arrivo Emiliano Viviano. Parti vicine, si va verso un’intesa fino a giugno. Contatti in corso. Nelle prossime ore sviluppi concreti e poi potrebbe arrivare la firma. Viviano e l’Inter, ritorno possibile...