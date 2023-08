Inter, Dumfries lancia la sfida al Napoli: “Vogliamo lo Scudetto e la seconda stella”

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 contro il Cagliari

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 2-0 contro il Cagliari: "Inzaghi parla molto ma lo fa per spronarci e a me piace molto, anche se a volte non lo ascolto. Sono molto contento quando cambiamo campo (ride ndr)".

Il vostro segreto sono i tanti giocatori che attaccano l'area?

"Sì, ci alleniamo molto su questo per recuperare il pallone in alto con grande personalità".

Scudetto obiettivo possibile?

"Quest'anno è il nostro primo obiettivo, la seconda stella è fondamentale per noi e per i nostri tifosi".