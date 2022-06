Inter, Dybala a un passo: pronto quadriennale, i dettagli

Paulo Dybala e l'Inter, sempre più vicini a dirsi sì. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della Joya, che attualmente è a Miami

Paulo Dybala e l'Inter, sempre più vicini a dirsi sì. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro della Joya, che attualmente è a Miami ma è pronto a unirsi al club nerazzurro, in una settimana chiave per il suo futuro, con giovedì come data da cerchiare in rosso sul calendario.

Ieri contatto telefonico, a breve nuovo vertice. Secondo la rosea, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un nuovo contatto, telefonico, fra l'ad Marotta e Jorge Antun, agente di Dybala. Utile a definire la durata del contratto, che sarà quadriennale. Nelle prossime ore, da capire se già oggi, ma comunque entro giovedì, vi sarà un nuovo incontro dopo quello della scorsa settimana: servirà a limare i dettagli di un accordo che è praticamente già pronto.