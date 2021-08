Inter, Dzeko ad un passo ma ne arriverà anche un altro: tre i nomi

È questione di ore ed Edin Dzeko sarà il nuovo numero 9 dell'Inter. Il calciatore e il suo agente contano di avere il via libera dalla Roma già in mattinata per poi programmare le visite mediche con l'Inter e aggregarsi alla squadra il prima possibile. Per motivi anagrafici Dzeko non sarà l'unico attaccante dei nerazzurri che in queste ore stanno allacciando i contatti con Zapata dell'Atalanta e Correa della Lazio, entrambi molto difficili da raggiungere. Il pallino della dirigenza nerazzurra è Dusan Vlahovic: Commisso ha già opposto resistenza alla prima offerta da 50 milioni ma il management della società di Viale della Liberazione non demorde.