Inter, è fatta per Vidal: il Barça lo libera a parametro zero e sblocca l'affare

Dopo Ivan Rakitic, è il turno di Arturo Vidal. Nel bel mezzo della telenovela Messi, infatti, continuano le manovre in uscita del club blaugrana. In questo senso - afferma l'edizione odierna dello spagnolo Sport - il prossimo a lasciare il Barcellona sarà Arturo Vidal. Già oggi, infatti, potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale della risoluzione del suo contratto.

GIA' OGGI? - Come previsto, infatti, il Barcellona non farà cassa cedendo il giocatore, considerando il contratto in scadenza nel 2021, ma risparmierà una cifra significativa non dovendo corrispondere al giocatore gli ultimi 12 mesi di stipendio.

VIA LIBERA PER L'INTER - Una volta firmata la risoluzione - conclude Sport - Vidal avrà il via libera per firmare con l'Inter, con cui ha già un principio di accordo da giorni. Per un'acquisto destinato a concludersi nel giro di poco e richiesto espressamente dal tecnico Conte.