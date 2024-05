Inter, è finita per Zhang: non ha pagato il debito ed ha perso il club in pegno

L'Inter è pronta a cambiare proprietà. Nessuna novità nell'ultimo giorno disponibile per Steven Zhang per trovare le risorse necessarie a ripagare i 385 milioni di debiti (275 di finanziamento più interessi) verso il fondo Oaktree per il finanziamento concesso nel 2021, accordo che aveva la sua scadenza proprio oggi. Il fondo americano ha inviato alla proprietà cinese del club la lettera di diffida ad adempiere, cui seguirà l'escussione del pegno. A riferirlo nella propria edizione online è Repubblica. Si attende il comunicato ufficiale. L'ufficializzazione del passaggio di proprietà deve ancora arrivare (potrebbero servire ancora alcuni giorni), continua il quotidiano. Intanto regna il silenzio in casa Inter. Tutto lascia presagire che nei prossimi giorni la situazione dovrebbe accelerare per portare la società a diventare di proprietà del fondo californiano.