Inter, è già una telenovela la trattativa per Barella: non c'è accordo col Cagliari

Arrivano dettagli sull'obiettivo Nicolò Barella per l'Inter. Oggi la società nerazzurra ha incontrato l'agentedel calciatore. Intesa sul trasferimento del ragazzo ma arrivano anche le richieste del Cagliari. L'affare è da 45 milioni di euro circa ma sono da definire le contropartite. E ancora la strada è in salita. L'Inter infatti ritiene elevata la valutazione della società sarda. Ancora manca un'intesa: il club di Tommaso Giulini vorrebbe Alessandro Bastoni, reduce dal prestito al Parma. Le parti cercano l'intesa anche per l'ingaggio di Eder, trattativa non semplice. Su Bastoni, intanto, c'è la richiesta del Parma per la conferma di un anno e pure la Sampdoria ma Conte vorrebbe tenerlo in rosa.