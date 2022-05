Inter, ecco l'affondo per Dybala: oggi può essere la giornata decisiva

Oggi il lento avvicinamento di Paulo Dybala verso i colori nerazzurri vedrà un nuovo step in avanti.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi il lento avvicinamento di Paulo Dybala verso i colori nerazzurri vedrà un nuovo step in avanti. Dopo tempo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - lo staff del giocatore riparlerà con l’Inter per fare il punto su una trattativa che, di fatto, non è ancora partita, ma in fondo è come se lo fosse. Un po’ perché l’apprezzamento di tutta l’Inter nei confronti dell’ormai ex juventino è totale, e un po’ perché la Joya ha già fatto sapere a chi di dovere di gradire la destinazione.

In ottica Dybala.

Al momento Dybala si trova a Bilbao nel ritiro dell'Argentina, assieme anche a Joaquin Correa e Lautaro Martinez: impensabile che le chiacchiere non siano finite lì, sul futuro prossimo che potrebbe vederli tutti insieme con la stessa maglia. Visto dall’ottica di Dybala, il contatto di oggi tra i suoi uomini di fiducia e lo stato maggiore interista serve, soprattutto, per mettere un punto fermo nella partita: l’argentino è pronto a un’attesa tattica, al netto sempre di possibili altre offerte di big estere, che al momento però non si vedono.

In ottica Inter.

Gli ultimi giorni hanno convinto il presidente Zhang dell’importanza strategica del colpo Dybala per far cambiare l’aria. Serve alla squadra e anche al club per ritrovare centralità sul palcoscenico. Per questo, della Joya si è parlato nel vertice con il tecnico di martedì: la decisione di spingere, in fondo, è stata partorita là. I dirigenti, però, non possono ancora accelerare come vorrebbero, anche perché prima c’è del lavoro da fare in uscita, soprattutto con i due cileni Vidal e Sanchez.