Inter-Empoli, le formazioni ufficiali: confermato Acerbi, Caprile inamovibile

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per il match di San Siro tra Inter ed Empoli, valido per la 30esima giornata di Serie A

In casa Inter, Inzaghi tiene fuori Sommer: al suo posto Audero. In retroguardia Acerbi ha vinto il ballottaggio con Bisseck, mentre sulla corsia di destra Darmian preferito a Dumfries. Sponda Empoli, Nicola conferma Marin con al suo fianco Simone Bastoni, dalla panchina Kovalenko e Fazzini. Sulla fascia sinistra invece Pezzella strappa una maglia dal 1' a Cacace, in porta inamovibile l'azzurro Caprile.

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, S. Bastoni, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola