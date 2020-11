Inter, Eriksen è già un flop: a gennaio possibile cessione

Christian Eriksen corre a piccolo trotto verso la cessione a metà stagione. Il danese, arrivato grazie a un investimento da 20 milioni e accolto con uno stipendio top da 7,5 milioni, dopo 9 mesi dal suo arrivo è già fuori dai piani. Conte ha provato a dargli fiducia, ma i due non si capiscono e ora anche il giocatore accarezza l'idea di lasciare i nerazzurri a gennaio. Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta che il prestito secco è da escludere e le prossime settimane sono destinate a essere decisive. Il PSG è interessato fin dall'estate e, come successo per Icardi, Leonardo potrebbe risolvere un'altra grana all'Inter provando a intavolare una trattativa per l'ex Tottenham. Ovviamente ci dovrà mettere del suo anche il fantasista, altrimenti attirare club di livello, non sarà decisamente facile. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.