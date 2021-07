Inter, Eriksen presto in Italia: accertamenti per individuare le cause dell'aritmia

La prossima settimana, salvo sorprese e cambi di programma, Christian Eriksen dovrebbe far rientro a Milano. Il danese, racconta Sky Sport, non vede l'ora di ritrovare i compagni dell'Inter e una volta arrivato in Italia si sottoporrà a nuovi ed accurati controlli al cuore. L'obiettivo, del giocatore e dell'Inter, è quello di indagare sulle cause che hanno portato all'aritmia e quindi all'arresto cardiaco lo scorso 12 giugno. Solo a quel punto saranno più chiari i passi successivi e le eventuali possibilità di rivederlo in campo, in Italia con l'Inter o altrove.