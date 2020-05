Inter, Eriksen si lamenta per la panchina col Napoli: ora pretende più spazio

Christian Eriksen ha fretta di calcio ma ha soprattutto fretta di Inter. Se Eriksen a febbraio non s’è preso l’Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - non è (solo) per una questione tattica, ma è soprattutto perché in allenamento non ha dato la sensazione di esser sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda dei compagni. In soldoni: non ha spinto Conte al dubbio, non l’ha messo mai davvero di fronte all’esigenza di lasciare la strada vecchia - il 3-5-2 - per la nuova.

PANCHINA - Il danese pensava di fare subito la differenza, ma s’è ritrovato presto in panchina, anche e soprattutto nei tre match più importanti giocati da quando è sbarcato a Milano: la semifinale di Coppa Italia col Napoli, le due deviazioni sulla strada per lo scudetto con Lazio prima e Juventus poi. In assoluto, il tabellino è impietoso: solo tre volte da titolare (di cui due col Ludogorets) su otto partite. Più o meno quello che accadeva col Tottenham, quando però a giustificare la panchina c’erano motivi di mercato.