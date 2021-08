Inter, Eriksen torna a Milano: pronti accertamenti per valutare futuro

Christian Eriksen torna a Milano. Il centrocampista danese, che ha fatto spaventare tutti gli appassionati di calcio a Euro 2020, è atteso dall’Inter a breve, forse già oggi. Ripeterà, scrive La Gazzetta dello Sport, gli esami cardiologici a cui si è già sottoposto in patria, ma sarà fondamentale soprattutto capire la natura della miocardite che ha poi portato all’installazione del defibrillatore elettrico. Se sarà accertata l’origine infettiva, Eriksen potrebbe tornare in campo anche in Italia: a patto, sia chiaro, di ottenere il via libera da una commissione medica, in un percorso che comunque avrà una durata di almeno 6-8 mesi. In caso contrario, rivederlo in Serie A sarà quasi da escludere, ma potrebbe tentare altri campionati, per esempio quello olandese che già conosce bene per gli anni all’Ajax