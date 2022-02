Inter, esclusione eccellente contro il Napoli? Lautaro rischia il posto

Che il momento di appannamento di Lautaro stia coincidendo con quello di particolare brillantezza di Sanchez non è una grande notizia per il Toro, chiamato a ritornare presto in sé per non finire dietro al compagno cileno nelle gerarchie di Inzaghi. Il gol in campionato manca da cinque turni, anche se nell'ultima sosta per le Nazionali l'ex Racing ha messo a segno due sigilli, a riprova del fatto - sottolinea La Gazzetta dello Sport - che il digiuno in Serie A debba preoccupare il giusto. Verso Napoli, però, il ballottaggio con il Niño è apertissimo, e chissà che non possa riproporsi anche per la sfida con il Liverpool. Lauti rimane leggermente avanti, ma Alexis scalpita e vuole cavalcare l'onda dopo la prodezza in Coppa Italia.