Inter, faccia a faccia dei calciatori con Conte: mancati 2 fattori per superare il Napoli

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Napoli l'Inter vuole subito ripartire, già dalla gara contro la Samp, la prima dopo lo stop in Serie A. Conte vuole i tre punti e nella giornata di ieri è andato in scena un faccia a faccia tra la squadra e il tecnico: la squadra, al San Paolo, è piaciuta all'allenatore, ma è mancato qualcosa: furore e furbizia. Adesso le ultime 13 partite del campionato, più l'Europa League, per concludere al meglio una stagione che ha ancora molto da dire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.