Inter, finale a sorpresa: sfumato definitivamente l'acquisto di Samardzic

I nerazzurri hanno deciso di non procedere più per l'acquisto del serbo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La trattativa per portare Lazar Samardzic all'Inter è definitivamente sfumata. I nerazzurri, che ieri hanno mostrato pessimismo sulla buona riuscita dell'operazione anche per bocca del direttore sportivo Piero Ausilio, hanno deciso di non procedere più per l'acquisto del serbo. Gli accordi che la società di Viale della Liberazione aveva trovato con Pimenta sono messi in discussione dal padre del ragazzo, che ha assunto un altro agente e tutto è sfumato.

Samardzic, come raccolto da TMW, è un discorso chiuso per l'Inter che aveva fatto svolgere al giocatore anche le visite mediche a Milano, a testimonianza che nessuno si sarebbe aspettato un finale di questo tipo. Il calciatore è già tornato ad Udine e riprenderà ad allenarsi a disposizione di Sottil, che ora valuterà insieme ai friulani come sfruttarlo.