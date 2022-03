Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: D'Ambrosio e Vidal titolari. Saponara dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di della sfida di San Siro delle 18 fra Inter e Fiorentina.

Sono ufficiali le formazioni di della sfida di San Siro delle 18 fra Inter e Fiorentina. Fra i nerazzurri spicca l’assenza di Marcelo Brozovic, con Calhanoglu che prenderà il suo posto per l’occasione in cabina di regia. Nel mezzo, con Barella, anche Arturo Vidal con Lautaro e Dzeko davanti. In casa viola resta fuori Odriozola, non al meglio, mentre in attacco Piatek sarà supportato da Saponara e Nico Gonzalez.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Piatek, Saponara