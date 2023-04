Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out sia Lautaro che Dzeko, attacco rivoluzionato

Ripartire anche in campionato: dopo la sosta, è la missione dell'Inter, reduce da due sconfitte consecutive in Serie A.

Ripartire anche in campionato: dopo la sosta, è la missione dell'Inter, reduce da due sconfitte consecutive in Serie A. La Fiorentina, viceversa, arriva al Meazza forte di quattro vittorie di fila. Calcio d'inizio alle 18, arbitro Maresca. Di seguito le formazioni ufficiali.

Vincenzo Italiano lascia fuori Milenkovic: coppia Igor-Quarta in difesa. In attacco c'è Cabral, in panchina Nico Gonzalez così come Amrabat: Castrovilli in mediana con Mandragora.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovlli, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Saponara; Cabral.

Allenatore: Italiano.